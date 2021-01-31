Окупанти п'ять разів зривали «тишу», поранені двоє бійців

Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», - ідеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Як зазначається, на обстріли збройних формувань Російської Федерації воїни ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 31 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - наголошують у штабі ООС.

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Також повідомляється, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 535 осіб, а 449 прибули на підконтрольну територію.

Фото: ООС