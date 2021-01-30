Окупанти на Донбасі чотири рази порушили «тишу» - гатили з гранатометів

За поточну добу, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, двоє українських військовослужбовців поранені.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів», - йдеться у повідомленні.

Також зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.

Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.

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У штабі повідомляють, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.