Окупанти на Донбасі чотири рази порушили «тишу» - гатили з гранатометів
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.
«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів», - йдеться у повідомленні.
Також зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки.
Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.
У штабі повідомляють, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.