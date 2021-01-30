Помер поранений снайпером на Луганщині український військовий

У лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, поранений на Донбасі ворожим снайпером.

Як передає Укрінформ, про це повідомило оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Фейсбуці.

"Сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" висловили глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого бійця.

Як повідомлялося, 26-річний український військовий Роман Дзюбенко дістав поранення увечері 26 січня неподалік Новоолександрівки на Луганщині. Під час обстрілу ворожа куля поцілила йому в голову. Хлопець вижив, але перебував у вкрай тяжкому стані.

Дзюбенко родом із прифронтового Вільхового Луганської області. Воювати пішов у 2019-му, після окупації рідного села.