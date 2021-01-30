Внаслідок обстрілу окупантами Новомихайлівки поранені двоє бійців ЗСУ

Внаслідок обстрілу окупантами Новомихайлівки поранені двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 30 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення", - зазначається у повідомленні.

Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається належна медична допомога.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, у лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, поранений на Донбасі ворожим снайпером.

Фото: ООС