Внаслідок обстрілу окупантами Новомихайлівки поранені двоє бійців ЗСУ

Внаслідок обстрілу окупантами Новомихайлівки поранені двоє бійців ЗСУ

Укрінформ
Внаслідок обстрілу окупантами Новомихайлівки поранені двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 30 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення", - зазначається у повідомленні.

Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається належна медична допомога.

Читайте також: СБУ оголосила в розшук бойовика, який катував українських військових

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: СБУ затримала розвідника «ЛНР»

Як повідомляв Укрінформ, у лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, поранений на Донбасі ворожим снайпером.

Фото: ООС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-