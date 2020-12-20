Зеленський: Ми фактично закінчили реформу Генпрокуратури, на черзі — СБУ

Президент Володимир Зеленський каже, що за час його перебування при владі було "запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Ми запустили та фактично вже закінчили реформу Генеральної прокуратури. Там не лише закон – переформатували багато, прокурори пройшли конкурси", - розповів він.

Також Президент заявив, що влада "знайшла баланс серед правоохоронних органів", а невдовзі буде запущена реформа Служби безпеки України, яка досі опікується економічними злочинами.

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Як раніше повідомляло агентство, Україна почне реалізацію глобальної реформи судової гілки влади з наступного року.