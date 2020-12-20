Зеленський обіцяє почати глобальну судову реформу з наступного року

Зеленський обіцяє почати глобальну судову реформу з наступного року

Укрінформ
Україна почне реалізацію глобальної реформи судової гілки влади наступного року.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Болюче місце в Україні – це суди, і зараз є Вищий антикорупційний суд, зараз ми «воюємо» з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року", - сказав Зеленський.

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Він додав, що вже підготовлено багато законів, готові етапи впровадження цих реформ.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КС. У висновках комісії йдеться, що Конституційний суд України потребує реформування і деполітизації.

Зеленський 11 грудня заявив, що при підготовці судової реформи в Україні врахують позиції Венеційської комісії.

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