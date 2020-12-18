Разумков розповів, які рішення Рада має ухвалити щодо КСУ наступного року

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у 2021 році парламент має ухвалити два законопроєкти щодо Конституційного Суду - про регламент його роботи, а також про те, що рішення КСУ можуть прийматися двома третинами суддів.

Про це, як передає Укрінформ, заявив глава парламенту в інтерв’ю “Прямому”.

“Два законопроєкти, які були проголосовані на цьому тижні – це виключно робота наших колег з робочої парламентської групи. Там є представники всіх депутатських фракцій та груп. Сподіваюся, що в новому році вони зможуть виконати і третій пункт, який перед ними був поставлений. А саме – напрацювати в рамках робочої групи законопроєкт, який би регламентував роботу Конституційного Суду. Щоб ми наступного разу знову не зіткнулися з такою неприємною новиною, яка, наприклад, мене застала у відрядженні. Наприклад, Верховна Рада також працює за регламентом. Це закон, його не варто порушувати. Я намагаюся це робити вже півтора року”, – сказав Разумков.

Він також відзначив потребу змінити механізм прийняття рішень Конституційним Судом.

“Паралельно з цим також буде закон про регламент Конституційного Суду. Сподіваюся, що вони також будуть його виконувати. Далі паралельно є законопроєкт у Комітеті правової політики, на мій погляд, абсолютно правильний, я сподіваюся, він буде підтриманий колегами. Це законопроєкт авторства Совгирі Ольги Володимирівни, багато народних депутатів під ним підписалися, – він робить так, що рішення КСУ можуть прийматися двома третинами (голосів суддів - ред.). Чому двома третинами? Тому що Верховна Рада, коли приймає рішення щодо змін до Конституції, вона повинна мати 300 голосів, що є двома третинами від всього складу Верховної Ради України. Я думаю, що це абсолютно правильно. Я також є підписантом цього законопроєкту”, – зазначив спікер.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії та її голові Джанні Букіккіо за рішення щодо Конституційного Суду України та запевнив, що позиції комісії врахують при підготовці судової реформи.

Раніше посли країн G7 під час відеозустрічі з Зеленським відзначили необхідність законодавчого врегулювання чесного та прозорого відбору суддів КСУ.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве е-декларування.