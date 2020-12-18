Е-декларації: закони про відновлення повноважень НАЗК пішли на підпис Зеленському
Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація на офіційному вебпорталі Верховної Ради.
Так, Закони "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції" (№4470) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" (№4471) повернуто з підписом Голови Верховної Ради 17 грудня. 18 грудня їх направлено на підпис Президентові Володимиру Зеленському.
Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.
27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.
Фото: ОП