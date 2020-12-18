Е-декларації: закони про відновлення повноважень НАЗК пішли на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, необхідні для відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і направив їх на підпис Президентові.

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація на офіційному вебпорталі Верховної Ради.

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Так, Закони "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції" (№4470) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" (№4471) повернуто з підписом Голови Верховної Ради 17 грудня. 18 грудня їх направлено на підпис Президентові Володимиру Зеленському.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкти №4470 та №4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ухвалення законів було необхідним у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Фото: ОП