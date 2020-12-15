НАЗК готує поправки до щойно ухвалених законів про відновлення повноважень агентства

Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало закони про відновлення повноважень НАЗК, ухвалені Верховною Радою 15 грудня 2020 року, та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом.

Про це повідомляється на сайті Агентства, передає Укрінформ.

«НАЗК проаналізувало документ та сформувало три суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких Агентство внесе вже найближчим часом», - зазначають в НАЗК.

Так, Агентство має зауваження щодо положення закону, яке зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.

«Наслідки. Заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує «легалізувати» статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації», - йдеться в повідомленні.

Також є зауваження до положення, що складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники.

«Наслідки. Така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе. До того ж така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків», - наголошують в НАЗК.

Крім того, є зауваження до положення, яке зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів «чергу» декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

«Наслідки. Програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в Реєстрі є понад 300 декларацій «президентів». Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації», - підкреслили в Агентстві.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 4470 та 4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Прийняття законів було необхідним у зв’язку з ухваленням Конституційним Судом Рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яке позбавило НАЗК більшості повноважень.