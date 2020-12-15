Рада ухвалила закон про адмінпротоколи НАЗК щодо суддів-корупціонерів

Верховна Рада ухвалила закон, яким визначено особливості здійснення повноважень Національним агентством з питань запобігання корупції стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, зокрема, щодо складання протоколів про корупційні адміністративні правопорушення.

Як передає кореспондент Укрінформу, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України" (№4471) підтримав 321 народний депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, закон враховує висновок Венеційської комісії з цього питання від 9 грудня 2020 року.

"Метою цього законопроєкту є встановлення додаткових особливостей щодо здійснення повноважень НАЗК стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності вказаних осіб під час адміністративного провадження", - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із законом, автором якого є група народних депутатів, передбачається, що НАЗК має повідомляти про складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо судді, судді Конституційного Суду, відповідно, Вищу раду правосуддя або голову Конституційного Суду України.

Суддя, суддя Конституційного Суду України має право протягом семи робочих днів з дати отримання протоколу повернути примірник протоколу про адміністративне правопорушення та надати пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про вчинення адміністративного правопорушення уповноваженій особі Національного агентства з питань запобігання корупції особисто або у присутності, відповідно, інспектора Вищої ради правосуддя або голови КСУ чи його заступника.

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК

Протокол про таке адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення. У разі неотримання протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати направлення примірника протоколу від судді, судді Конституційного Суду України, до суду надсилається третій примірник із зазначенням про відмову судді, судді Конституційного Суду України від підписання протоколу та надання пояснень, зауважень щодо його змісту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, також ухвалила закон №4470, що відновлює повноваження НАЗК, значна частина яких була зупинена внаслідок рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, яким було визнано неконстутитуційними окремі частини Закону України «Про запобігання корупції».

Закон №4470, серед іншого, встановлює особливості реагування у разі вчинення суддями або суддями Конституційного Суду України корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Також закон встановлює особливості проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України.