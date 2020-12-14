Висновки Венеційської комісії збігаються із позицією Ради щодо рішень КСУ - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задоволений тим, що позиція Венеційської комісії у багатьох питаннях збігається з позицією парламенту щодо рішень Конституційного Суду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на засіданні погоджувальної ради.

“На минулому тижні ми з вами отримали висновки Венеційської комісії щодо тих рішень, які були прийняті Конституційним Судом України та інших заходів, які були з цим пов’язані. Я задоволений тим, що позиція Венеційської комісії по багатьох питаннях збігається з позицією Верховної Ради України: і щодо незалежності інституцій, і щодо відповідальності за незаконне збагачення, що вона повинна бути достатньо жорсткою, що вона повинна бути кримінальною відповідальністю за недекларування”, - зазначив Разумков.

Голова ВР подякуав народним депутатам за те, що всі фракції погодилися на швидкий розгляд законопроєкту №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Разумков висловив сподвання, що незабаром цей законопроєкт буде підписаний і набере чинності.

Як повідомлялося, КСУ 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада 4 грудня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №4460-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». За нього проголосували 289 народних депутатів.

Наразі документ переданий на підпис Президенту.