Віцепрем'єр про висновки Венеційської комісії: Політичні застереження влади підтвердили

Майже всі політичні застереження української влади щодо рішення Конституційного Суду підтверджені висновком Венеційської комісії, і КСУ буде важко тлумачити його на свою користь.

Як передає Укрінформ, про це сказала віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі 24 каналу.

Вона зазначила, що до роботи над висновком щодо України залучили не лише європейських, а й американських експертів. Вони підтвердили озвучені на засіданні РНБО, яке було скликане одразу після рішення КСУ, політичні застереження, підкреслила Стефанішина.

Також, за її словами, експерти зазначили, що відповідний формат роботи КСУ надалі сприятиме лише винесенню рішень, які підриватимуть принципи верховенства права в Україні. Тобто всі ті застереження, які були озвучені протягом місяця з набрання чинності рішенням, були підтверджені Венеційською комісією, наголосила Стефанішина.

Вона відзначила, що Венеційська комісія, зокрема, підтвердила, що кримінальна відповідальність та ув'язнення за неправдиве декларування має бути збережено як елемент превентивного примусу для дотримання законодавства. Як підкреслила віцепрем'єр, надалі парламент має ухвалювати рішення, беручи до уваги висновки Венеційської комісії.

Крім того, додала Стефанішина, Венеційська комісія таки підтвердила, що судді мають бути рівними перед законом та перед державними інституціями.

«Відповідні рекомендації мають місце в законодавстві. Окрім того, Венеційська комісія зауважила про необхідне забезпечення прозорого добору відповідних посад в частині подальшої реформи Конституційного Суду», - поінформувала віцепрем'єр.

Так само має бути дотриманий принцип пропорційності та відкритості добору й звільнення суддів, додала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії за висновок щодо рішення Конституційного Суду та пообіцяв врахувати її позицію при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Венеційська комісія у висновку радить Україні внести зміни до закону про КСУ з огляду на кризу, що виникла після скасування частини антикорупційного законодавства. Венеційська комісія радить також детальніше прописати правила функціонування Конституційного Суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам.

Водночас КС трактує висновки Венеційської комісії на свою користь, заявивши, що вони свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України.

У заяві Конституційний Суд також застерігає від маніпулювання висновком Венеційської комісії.

КСУ 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.