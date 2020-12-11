Рекомендації Венеційської комісії щодо КСУ можна імплементувати по пунктах - Подоляк

Висновки Венеційської комісії щодо рішень Конституційного суду України в частині електронного декларування абсолютно практичні, їх можна брати та імплементувати буквально по пунктах.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

«Венеційська комісія дуже швидко і змістовно відреагувала на звернення Президента Володимира Зеленського з проханням оцінити ситуацію, що склалася після скандального рішення Конституційного суду щодо демонтажу електронного декларування. Висновки Венеційської комісії абсолютно практичні, їх можна брати й імплементувати буквально по пунктах", - зазначив він.

Так, за його словами, була підтримана позиція Президента Зеленського про те, що за умисні і в значному масштабі порушення при декларуванні має бути реальна кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Також Подоляк заявив, що Венеційська комісія підтримала позицію Президента про те, що КСУ має приймати виключно обґрунтовані рішення і не може виходити за рамки своїх конституційних повноважень, у тому числі перебираючи на себе функції парламенту.

Крім того, радник голови ОП підкреслив, що комісією підтримана оцінка про те, що діяльність КСУ має бути реформована.

«Венеційська комісія дуже чітко розписала, які рішення можуть бути ухвалені. Наприклад, це стосується недопущення конфлікту інтересів з боку суддів, уточнення порядку прийняття рішень, гласного формату роботи Конституційного суду. Все це може бути і має бути реалізоване досить швидко», - сказав Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії «За демократію через право».

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року звернулася до Венеційської комісії з терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.

У висновках Венеційської комісії за терміновим запитом Президента України щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, йдеться, що Конституційний суд України потребує реформування і деполітизації.

Зокрема, члени комісії вважають, що український парламент має обмежити проблематику подань до КСУ конкретними питаннями; зобов'язати КСУ вказувати конкретні причини для кожного законодавчого положення, які він вважає неконституційними; притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності має бути урегульовано в законі про КСУ; необхідно детально визначити термін «конфлікт інтересів»; має бути зменшений кворум для прийняття рішень у справах, у яких кворум є недостатнім через самовідведення суддів; парламент має ухвалювати законодавство, деталізуючи його наслідки для суддів КСУ; необхідно створити орган для перевірки кандидатів на обрання суддями КСУ.