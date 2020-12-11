Позиції Венеційської комісії врахують при підготовці судової реформи - Зеленський

Позиції Венеційської комісії врахують при підготовці судової реформи - Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії та її голові Джанні Букіккіо за рішення щодо Конституційного Суду України та запевнив, що позиції комісії врахують при підготовці судової реформи.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Вдячний Венеційській комісії та Джанні Букіккіо за рішення щодо КСУ. Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні", - зазначив Президент.

Під час участі у засіданні Європейської комісії «За демократію через право», яке відбулося у форматі відеоконференції, Зеленський зауважив, що юристи Офісу Президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Також глава держави запропонує комісії з питань правової реформи при Президенті України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

«Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії», – проінформував Президент.

Наступним етапом, за його словами, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

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«У цих напрямах ми вже здійснюємо необхідні кроки», – зазначив Зеленський.

У свою чергу голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо подякував Президенту України за довіру до комісії.

«Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції», – сказав Букіккіо.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.

Фото: ОП

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