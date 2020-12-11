Позиції Венеційської комісії врахують при підготовці судової реформи - Зеленський
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії та її голові Джанні Букіккіо за рішення щодо Конституційного Суду України та запевнив, що позиції комісії врахують при підготовці судової реформи.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
"Вдячний Венеційській комісії та Джанні Букіккіо за рішення щодо КСУ. Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні", - зазначив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.
Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.