Позиції Венеційської комісії врахують при підготовці судової реформи - Зеленський

"Вдячний Венеційській комісії та Джанні Букіккіо за рішення щодо КСУ. Два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні", - зазначив Президент.

Під час участі у засіданні Європейської комісії «За демократію через право», яке відбулося у форматі відеоконференції, Зеленський зауважив, що юристи Офісу Президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Також глава держави запропонує комісії з питань правової реформи при Президенті України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

«Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії», – проінформував Президент.

Наступним етапом, за його словами, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

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«У цих напрямах ми вже здійснюємо необхідні кроки», – зазначив Зеленський.

У свою чергу голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо подякував Президенту України за довіру до комісії.

«Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції», – сказав Букіккіо.