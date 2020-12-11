Венеціанська комісія рекомендує реформувати КСУ

Конституцій суд України потребує реформування та деполітизації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у висновках Венеціанської комісії за терміновим запитом президента України щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.

«Конституційний суд не може бути «покараний» за свої рішення, але його робота повинна бути покращена», - йдеться у висновках.

У зв’язку з цим Венеціанська комісія запропонувала Україні низку рекомендацій з реформування КСУ.

Зокрема, члени комісії вважають, що український парламент повинен обмежити проблематику подань до КСУ конкретними питаннями; зобов’язати КСУ вказувати конкретні причини для кожного законодавчого положення, які він вважає неконституційними; притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності має бути врегульовано у законі про КСУ; необхідно детально визначити термін «конфлікт інтересів»; має бути зменшений кворум для ухвалення рішень у справах, в яких кворум є недостатнім через самовідвід суддів; парламент повинен ухвалювати законодавство, деталізуючи його наслідки для суддів КСУ; необхідно створити орган для перевірки кандидатів на обрання суддями КСУ.

Окрім цього, Венеціанська комісія рекомендує заповнити чинні вакансії суддів КСУ від парламенту та з’їзду суддів лише після удосконалення механізму їх обрання.

«З метою деполітизації складу Конституційного суду, судді за парламентською квотою повинні обиратися кваліфікаційною більшістю», - також рекомендують у Венеціанській комісії.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.