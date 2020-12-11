Робоча група Ради взялася за законопроєкт, який регулює роботу КСУ

Робоча група ВР із питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС розпочала роботу над законопроєктом "Про конституційне провадження".

Як передає Укрінформ, про це поінформувала у Фейсбуці представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови робочої групи Ольга Совгиря.

Депутатка зазначила, що робоча група очікувала на позицію Венеційської комісії для розуміння вектору подальших дій у частині статусу КСУ. Відповідний висновок Комісії був оприлюднений напередодні.

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"У зв'язку із цим, повідомляю, що вчора Робоча група приступила до роботи над законопроєктом “Про конституційне провадження”. З метою врахування позиції Венеційки в цій частині в законопроєкті будуть визначені питання, що можуть бути врегульовані регламентом КСУ", - написала Совгиря.

Пропонується таке формулювання: Конституційний Суд може деталізувати у своїх власних внутрішніх актах порядок виконання положень цього закону або регламентувати процесуальні питання, не врегульовані цим законом, зокрема: 1) порядок діяльності і розгляду справ у колегіях; 2) порядок оформлення проєктів актів Суду, завчасного та з дотриманням розумних строків ознайомлення з ними суддів; 3) порядок проведення засідань і пленарних засідань Суду; 4) порядок фіксування засідань і пленарних засідань Суду, зберігання матеріалів засідань і пленарних засідань Суду (протоколів, записів, тощо); 5) порядок прийняття і опрацювання документів пов’язаних із конституційним провадженням, поданих до суду в електронному вигляді.

Совгиря також розповіла, що під час зустрічі з експертами Венеційської комісії просила дати оцінку депутатській ініціативі врегулювати процедуру діяльності КСУ законом.

"Таку оцінку ми отримали, за що вдячні Венеційській комісії. Отже, відповідно до пунктів 40-41 Висновку: Не викликає сумнівів, що важливі частини процедури діяльності Конституційного Суду повинні бути врегульовані в Законі про Конституційний Суд, зокрема аспекти, що створюють права або обов'язки для фізичних осіб. Це важливо для того, щоб відповідати статті 6 ЄКПЛ. Однак повне скасування автономії Конституційного Суду щодо прийняття власного регламенту не є виправданим. Вони (регламенти) заповнюють практичні деталі повсякденної судової діяльності. Регламент повинен розробляти сам Конституційний Суд", - зазначила Совгиря.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила висновок на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо рішення КСУ від 27 жовтня. Цим рішенням Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

У своєму висновку Венеційська комісія вказала на серйозні недоліки у рішенні КСУ від 27 жовтня 2020 року у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».

Зокрема, Комісія констатувала, що перевірка декларацій суддів не суперечить міжнародним стандартам, є поширеною міжнародною практикою та має урегульовуватися національним законодавством.