У КСУ теж відреагували на висновки Венеційської комісії

"Венеційська комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як „охоронця“ Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - наголосили у КСУ.

У Суді зазначають також, що у висновку наголошено, що "попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ, конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила висновок на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо рішення КСУ від 27 жовтня. Цим рішенням Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

У своєму висновку Комісія констатувала, що перевірка декларацій суддів не суперечить міжнародним стандартам, є поширеною міжнародною практикою та має урегульовуватися національним законодавством.