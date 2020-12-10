Брехня у деклараціях: НАЗК прокоментувало висновки Венеційської комісії
Про це заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), коментуючи проєкт висновків Венеційської комісії, передає Укрінформ із посиланням на сторінку Агентства в Фейсбуці.
"Серед іншого у проєкті висновку вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі необхідно зберегти", - зазначається у заяві.
"Така межа у всіх зареєстрованих законопроєктах на виконання рішення КСУ збільшена вдвічі — з 250 до 500 прожиткових мінімумів (з ~500 тис. грн до ~1 млн. грн)", - зазначили в НАЗК.
Водночас у НАЗК зазначили, що деякі ЗМІ поширили некоректну інформацію: начебто Комісія бачить одним із можливих вирішень ситуації перевірку декларацій суддів із боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). "Натомість у документі чітко зазначено, що НАЗК має залишатися єдиним органом для перевірки декларацій, надаючи ВККС регулярні узагальнюючі звіти про результати повних перевірок декларацій суддів", - йдеться у повідомленні.
При цьому, НАЗК навело точну цитату з висновку Комісії.
"Оскільки український законодавець планує зобов’язати НАЗК періодично подавати звіт про свою діяльність щодо суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) видається найбільш доцільним органом, який відіграватиме цю роль у контексті України, завдяки своїм повноваженням перевіряти декларації доброчесності суддів", — вказала Венеційська комісія.
Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія при Раді Європи опублікувала проєкт висновку щодо ситуації в Україні, яка склалася у зв’язку із рішенням Конституційного Суду України (КСУ) щодо е-декларування. Серед іншого у проєкті висновку вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі необхідно зберегти.