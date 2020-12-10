Брехня у деклараціях: НАЗК прокоментувало висновки Венеційської комісії

У проекті висновку Венеційської комісії вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі має бути збережене.

Про це заявили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), коментуючи проєкт висновків Венеційської комісії, передає Укрінформ із посиланням на сторінку Агентства в Фейсбуці.

"Серед іншого у проєкті висновку вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі необхідно зберегти", - зазначається у заяві.

"Така межа у всіх зареєстрованих законопроєктах на виконання рішення КСУ збільшена вдвічі — з 250 до 500 прожиткових мінімумів (з ~500 тис. грн до ~1 млн. грн)", - зазначили в НАЗК.

Читайте також: Президент Венеційської комісії розкритикував рішення КСУ про припинення декларування

Водночас у НАЗК зазначили, що деякі ЗМІ поширили некоректну інформацію: начебто Комісія бачить одним із можливих вирішень ситуації перевірку декларацій суддів із боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). "Натомість у документі чітко зазначено, що НАЗК має залишатися єдиним органом для перевірки декларацій, надаючи ВККС регулярні узагальнюючі звіти про результати повних перевірок декларацій суддів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, НАЗК навело точну цитату з висновку Комісії.

Читайте також: Комітет ВР рекомендує ухвалити закони про НАЗК та складання протоколу на суддів

"Оскільки український законодавець планує зобов’язати НАЗК періодично подавати звіт про свою діяльність щодо суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) видається найбільш доцільним органом, який відіграватиме цю роль у контексті України, завдяки своїм повноваженням перевіряти декларації доброчесності суддів", — вказала Венеційська комісія.

Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія при Раді Європи опублікувала проєкт висновку щодо ситуації в Україні, яка склалася у зв’язку із рішенням Конституційного Суду України (КСУ) щодо е-декларування. Серед іншого у проєкті висновку вказано, що покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації та умисне подання недостовірних відомостей з певної межі необхідно зберегти.