Президент Венеційської комісії розкритикував рішення КСУ про припинення декларування

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо назвав прикрим рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Як передає Укрінформ, про це Букіккіо повідомив у Твіттері.

«Рішення Конституційного Суду (щодо статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування – ред.) є прикрим», - написав Букіккіо.

Він також додав, що система декларування для державних службовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати.

Раніше у відповіді Венеційської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мали до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.