Президент Венеційської комісії розкритикував рішення КСУ про припинення декларування

Президент Венеційської комісії розкритикував рішення КСУ про припинення декларування

Укрінформ
Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо назвав прикрим рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Як передає Укрінформ, про це Букіккіо повідомив у Твіттері.

«Рішення Конституційного Суду (щодо статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування – ред.) є прикрим», - написав Букіккіо.

Він також додав, що система декларування для державних службовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати.

Раніше у відповіді Венеційської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мали до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

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