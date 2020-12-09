Венеційська комісія: перевірка декларацій суддів не суперечить міжнародним стандартам

Перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством.

Про це йдеться у переданій 9 грудня власному кореспонденту Укрінформу відповіді Венеційської комісії на терміновий запит президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів.

«Відтак, чи створювати, або ні, спеціальний правовий механізм перевірки декларацій суддів – це не приписується міжнародними стандартами. І попередня модель (в України – ред.), коли декларації суддів та інших державних службовців перевірялися одним органом (НАЗК – ред.), є широко поширеною у регіоні. Це означає, що вибір найбільш відповідного варіанту лежить за національним законодавством», - заявили у Венеційській комісії.

При цьому члени Комісії констатували, що Конституція України не вказує, який орган повинен перевіряти декларації держслужбовців.

У висновках зазначається, що КСУ у своєму рішенні від 27 жовтня 2020 року вважає, що перевірка декларацій суддів здійснює на них тиск.

«Цей аргумент, однак, не веде до необхідності припинення нині існуючого механізму перевірки декларацій, але, натомість, вказує на необхідність забезпечення відповідних гарантів проти зловживань», - вважають експерти.

Серед можливих шляхів реформування механізму перевірки фінансових декларацій суддів у Венеціанській комісії пропонують, як один із варіантів, наділити такими повноваженнями Вищу кваліфікаційну комісії суддів (ВККС).

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мали до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.