Криза КСУ: Венеційська комісія затвердить висновки цього тижня

Венеційська комісія цього тижня затвердить висновки щодо антикорупційної системи і реформи Конституційного Суду України.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Йдеться про два висновки за терміновим запитом Президента України Володимира Зеленського. Їх планується затвердити га пленарному засіданні Комісії 11-12 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії із запитом здійснити термінову оцінку ситуації, спричиненої рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства з урахуванням цього рішення.

Глава держави, зокрема, просить Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Раніше Венеційська комісія на запит української сторони заявила про готовність надати експертну допомогу в пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного врегулювання кризи, яка виникла у системі діяльності антикорупційних органів в Україні.