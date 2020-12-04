Венеційській комісії передали законопроєкт «Про конституційну процедуру»

Венеційській комісії на погодження передали проєкт закону "Про конституційну процедуру".

Як передає Укрінформ, про це написала у Tелеграмі представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Доцільність прийняття закону "Про конституційну процедуру" було обговорено мною під час зустрічі із Венеційською комісією. Також було висловлено прохання дати оцінку можливості прийняття такого закону у Висновку щодо конституційної кризи в Україні, що буде ухвалений Венеційською комісією 11-12 грудня. Проект Закону "Про конституційну процедуру" передано для ознайомлення Венеційській комісії", - написала вона.

Совгиря уточнила, що документ, серед іншого, передбачає "регулювання процедурної і процесуальної діяльності" КСУ.

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"Пропозиції стосуються, зокрема, і способу формування порядку денного Суду: пропонується зробити це прерогативою переважно суддів-доповідачів у справі (із можливістю включення справи в порядок денний у конкретні строки на вимогу інших суддів)", - додала вона.

У коментарі Укрінформу Совгиря повідомила, що наразі цей законопроект на 60 сторінок іще не зареєстрований у Верховній Раді. Це буде зроблено у разі позитивного висновку Венеційської комісії.

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Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія планує 11 грудня оприлюднити думку про конституційну ситуацію в Україні на запит Президента Володимира Зеленського і надати "терміновий висновок про реформу Конституційного суду України".

3 грудня голова КС і судді під час онлайн-зустрічі з представниками Венеційської комісії обговорили реформування законодавства щодо діяльності суду і статусу суддів.

2 грудня Комітет ВР з питань правової політики переніс розгляд законопроектів стосовно внесення змін до закону "Про Конституційний суд України" до отримання висновку Венеційської комісії.

На розгляді комітету перебуває законопроєкт № 4311, який пропонує підвищення кворуму КС до 17 суддів, законопроєкт № 4319, який збільшує з 10 до 12 кількість голосів суддів КС для ухвалення рішення, а також законопроєкт № 4339. Документ передбачає, що перед призначенням судді КСУ Громадська рада міжнародних експертів має дати висновок щодо доброчесності всіх кандидатів. І цей висновок розглядається тим органом, який призначає суддів наряду із іншими документами та рекомендаціями щодо кандидатів.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КСУ визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.