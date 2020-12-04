Венеційській комісії передали законопроєкт «Про конституційну процедуру»

Венеційській комісії передали законопроєкт «Про конституційну процедуру»

Укрінформ
Венеційській комісії на погодження передали проєкт закону "Про конституційну процедуру".

Як передає Укрінформ, про це написала у Tелеграмі представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Доцільність прийняття закону "Про конституційну процедуру" було обговорено мною під час зустрічі із Венеційською комісією. Також було висловлено прохання дати оцінку можливості прийняття такого закону у Висновку щодо конституційної кризи в Україні, що буде ухвалений Венеційською комісією 11-12 грудня. Проект Закону "Про конституційну процедуру" передано для ознайомлення Венеційській комісії", - написала вона.

Совгиря уточнила, що документ, серед іншого, передбачає "регулювання процедурної і процесуальної діяльності" КСУ.

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"Пропозиції стосуються, зокрема, і способу формування порядку денного Суду: пропонується зробити це прерогативою переважно суддів-доповідачів у справі (із можливістю включення справи в порядок денний у конкретні строки на вимогу інших суддів)", - додала вона.

У коментарі Укрінформу Совгиря повідомила, що наразі цей законопроект на 60 сторінок іще не зареєстрований у Верховній Раді. Це буде зроблено у разі позитивного висновку Венеційської комісії.

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Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія планує 11 грудня оприлюднити думку про конституційну ситуацію в Україні на запит Президента Володимира Зеленського і надати "терміновий висновок про реформу Конституційного суду України".

3 грудня голова КС і судді під час онлайн-зустрічі з представниками Венеційської комісії обговорили реформування законодавства щодо діяльності суду і статусу суддів.

2 грудня Комітет ВР з питань правової політики переніс розгляд законопроектів стосовно внесення змін до закону "Про Конституційний суд України" до отримання висновку Венеційської комісії.

На розгляді комітету перебуває законопроєкт № 4311, який пропонує підвищення кворуму КС до 17 суддів, законопроєкт № 4319, який збільшує з 10 до 12 кількість голосів суддів КС для ухвалення рішення, а також законопроєкт № 4339. Документ передбачає, що перед призначенням судді КСУ Громадська рада міжнародних експертів має дати висновок щодо доброчесності всіх кандидатів. І цей висновок розглядається тим органом, який призначає суддів наряду із іншими документами та рекомендаціями щодо кандидатів.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КСУ визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

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