Судді КСУ провели зустріч з представниками Венеційської комісії

У Конституційному Суді України під час онлайн-зустрічі з представниками Венеційської комісії обговорили реформування законодавства щодо діяльності КСУ та статусу суддів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду.

"Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький спільно з суддями Суду Віктором Городовенком, Олегом Первомайським, Петром Філюком, Галиною Юровською та Володимиром Мойсиком провели фахову зустріч з експертами Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія)", - йдеться у повідомленні.

Під час заходу сторони обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства, що стосується порядку організації та діяльності Конституційного Суду України та статусу суддів КСУ.

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Зазначається, що «у ході зустрічі співрозмовники приділили увагу й іншим актуальним темам та висловили готовність продовжувати активний діалог для поглиблення співпраці».

Як повідомляв Укрінформ, Венеційська комісія планує у грудні 2020 року оприлюднити думку щодо конституційної ситуації в Україні на терміновий запит Президента Володимира Зеленського. Глава держави, зокрема, просив Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КС за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Конституційний Суд 27 жовтня визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Фото: ccu.gov.ua