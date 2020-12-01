Конституційний Cуд 8 грудня планує поновити розгляд справ

Конституційний Cуд з восьмого грудня планує відновити розгляд справ після майже місячної перерви у засіданнях.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, засідання Великої палати КС призначені на 8, 9 і 10 грудня.

19 листопада у КС поінформували, що у зв’язку із захворюванням кількох суддів на COVID-19 більшість суддів самоізолювалися і працювали дистанційно.

У КС запевняють, що через це у суді не було кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада КС вчергове відклав розгляд справ через відсутність кворуму. Водночас за інформацією агентства, суддя Сергій Головатий взяв відпустку, інші троє суддів - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовилися брати участь у роботі суду, щоб заблокувати роботу суду з метою нерозгляду “земельної справи”.

Також представник Президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що кілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ та контрольних повноважень НАЗК.