Конституційний Cуд 8 грудня планує поновити розгляд справ

Конституційний Cуд 8 грудня планує поновити розгляд справ

Укрінформ
Конституційний Cуд з восьмого грудня планує відновити розгляд справ після майже місячної перерви у засіданнях.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, засідання Великої палати КС призначені на 8, 9 і 10 грудня.

19 листопада у КС поінформували, що у зв’язку із захворюванням кількох суддів на COVID-19 більшість суддів самоізолювалися і працювали дистанційно.

У КС запевняють, що через це у суді не було кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада КС вчергове відклав розгляд справ через відсутність кворуму. Водночас за інформацією агентства, суддя Сергій Головатий взяв відпустку, інші троє суддів - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовилися брати участь у роботі суду, щоб заблокувати роботу суду з метою нерозгляду “земельної справи”.

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Також представник Президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що кілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ та контрольних повноважень НАЗК.

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