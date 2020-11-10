КСУ знову відклав розгляд справ через відсутність кворуму

КСУ знову відклав розгляд справ через відсутність кворуму

Укрінформ
Конституційний Суд вчергове відклав розгляд справ, затверджених у порядку денному, через відсутність кворуму.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 листопада суд мав продовжити розгляд справи за поданням 142 народних депутатів стосовно тлумачення поняття «гідні умови життя».

Також суд мав розглянути подання щодо тлумачення “земельних” норм Конституції і питання про відкриття конституційного провадження за поданням 47 депутатів щодо спецконфіскації.

Із 18 суддів у КС працює 15, для проведення засідання необхідний кворум із 12 суддів.

Суд уже втретє відкладає розгляд справ через відсутність кворуму. 5 і 9 листопада суд відкладав розгляд “земельного” подання, оскільки один із суддів взяв відпустку, а ще троє відмовилися брати участь у засіданнях суду.

Як повідомлялося, видання ZN.UA оприлюднило звернення судді-доповідача КС Сергія Саса у справі тлумачення земельних норм Конституції. У зверненні до ЗМІ суддя Сас показав проєкт рішення, взятий судом за основу.

Читайте також: Представник Президента сказав, що саме може повернути довіру до КСУ

У 2019 році 46 народних депутатів направили подання до КС щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Крім того, КС розглядає на відповідність Конституції закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Читайте також: Зеленський вважає, що КСУ не скасує закон про мову та земельну реформу

Серед іншого, закон з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили депутати від "Батьківщини".

Читайте також: Всеукраїнська аграрна рада: проєкт рішення КСУ щодо землі загрожує знищенню агросектору

15 травня до КС надійшло ще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-