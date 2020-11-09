Конституційний Суд удруге відклав розгляд «земельної» справи

Конституційний Суд відклав розгляд подання народних депутатів щодо тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції, які визначають право власності на землю.

Відповідна інформація опублікована на сайті суду, передає Укрінформ.

"Розгляд справи відкладено", - йдеться у повідомленні.

Водночас поінформований співрозмовник агентства зазначив, що справу відкладено у зв’язку з відсутністю кворуму. Один із суддів взяв відпустку, а інші кілька суддів "в ультимативній формі зажадали зняття справи щодо землі".

Судді уже вдруге зривають розгляд "земельного" питання. 5 листопада КС відклав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

Як повідомлялося, раніше видання ZN.UA оприлюднило звернення судді-доповідача КС Сергія Саса у справі тлумачення земельних норм Конституції. У зверненні до ЗМІ суддя Сас показав проєкт рішення, взятий судом за основу.

У 2019 році 46 народних депутатів направили подання до КС щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Крім того, КС розглядає на відповідність Конституції закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Серед іншого, закон з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили депутати від "Батьківщини".

15 травня до КС надійшло ще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.