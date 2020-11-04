КСУ спростовує, що ухвалив рішення про земельну реформу

Конституційний Суд станом на 4 листопада 2020 року не ухвалював жодних рішень у справах щодо земельної реформи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві КСУ.

"У низці засобів масової інформації поширюється інформація про можливе визнання неконституційною земельну реформу в Україні. Звертаємося до окремих політиків, громадських активістів та засобів масової інформації з проханням надавати достовірні та перевірені відомості з метою донесення до громадськості лише правдивої інформації. Дата та час розгляду вказаних справ буде оприлюднено на офіційному вебсайті КСУ", - йдеться у заяві.

В КС підтвердили, що на розгляді суду перебуває конституційне провадження за поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та окремих положень Земельного кодексу. Крім того, суд розглядає конституційне подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року.

"Зазначені справи Ухвалою Великої палати КСУ об’єднано в одне конституційне провадження", - зазначили в Конституційному Суді.

Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року.

"Однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи у зв’язку з неможливістю взяти особисту участь у пленарному засіданні її розгляд відкладено", - відзначили в КС.

Як зазначається в заяві, у понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання КС розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України.

Однак, рішення суду у цій справі не ухвалювалося.

"Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях Суду", - уточнили в Констиутційному Суді.

Як повідомлялось, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", серед іншого, з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили депутати від фракції “Батьківщина”.

15 травня до КС надійшло ще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції "ОПЗЖ" Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.