Конституційному Суду не довіряє 60% українців

Конституційному Суду не довіряє 60% українських громадян.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами опитування КС зовсім не довіряє 36% респондентів, 24% - скоріше не довіряє, 13% - зовсім не знають про цей орган, 14% - скоріше довіряють і лише 5% - повністю довіряють. 8% опитаних не змогли відповісти на питання, чи довіряють КСУ.

При цьому серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення КСУ про скасування електронного декларування для високопосадовців, недовіра до інституції становить майже 80%.

Найбільш не довіряють Конституційному Суду прихильники "Європейської Солідарності", "Голосу", "Батьківщини", партій Шарія, "Сила і честь" та "Слуги народу".

Опитування було проведено 2-3 листопада 2020 року. В ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом було опитано 2000 респондентів.

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Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.