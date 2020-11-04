Засідання Ради суддів щодо ситуації з КСУ не відбулося через відсутність кворуму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РСУ.
«Сьогодні, 4 листопада 2020 року, Рада суддів України планувала провести позачергове засідання з тим, щоб висловити позицію суддівського самоврядування стосовно подій, які відбуваються навколо Конституційного Суду України. Засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму», - ідеться в повідомленні.
Водночас у РСУ зауважили, що «окремі ЗМІ вже опублікували проєкт рішення Ради суддів України, які стосуються ймовірних звернень до Президента України та народних депутатів України».
У Раді суддів наголосили, що всі звернення до Президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради, внесення необхідних правок шляхом голосування за відповідне рішення.
«Тільки після цього можна говорити і писати про те, що саме цей документ відображає офіційну позицію Ради суддів України та суддівського самоврядування загалом. Відтак, проєкт рішення, який був опублікований у ЗМІ, не є затвердженим документом, що пройшов через обговорення та голосування Радою суддів України», - заявили у РСУ та застерегли ЗМІ «від поширення недостовірної інформації, що полягає у публікації проєкту рішення, яке не було прийняте на засіданні Ради суддів України».
У середу, 4 липня, деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, посилаючись на звернення, яке мають в розпорядженні, що начебто Рада суддів України звернеться до Президента Володимира Зеленського щодо того, що його законопроєкт про розпуск Конституційного Суду України загрожує національній безпеці та може зруйнувати засади конституційного устрою держави.