Рішення КСУ про е-декларації суперечить міжнародним зобов’язанням України – ЄС

Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня порушує ключові зобов’язання України у її відносинах з міжнародними партнерами, зокрема, з ЄС. І потрібні скоординовані дії Президента, уряду та парламенту України для пошуку стійкого та змістовного вирішення цієї проблеми.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена 3 листопада на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року щодо елементів антикорупційної інфраструктури мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, яка була створена після Революції Гідності 2014 року. Це рішення також ставить під питання ряд міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе у відносинах з міжнародними партнерами, включаючи ЄС. Боротьба проти корупції є одним з ключових показників та зобов’язань, які Україна прийняла в рамках Угоди про асоціацію, нещодавно погодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною, а також процесу візової лібералізації», - йдеться у документі.

Як зазначається у заяві, ЄС визнає складність ситуації та вітає терміновість, з якою Президент і уряд хочуть її вирішити.

«Ми закликаємо владу України швидко відновити законодавство щодо електронного декларування доходів та супутні завдання Національного агентства з питань запобігання корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня, до дати, що визначена Конституційним судом як граничний термін», - зазначається в офіційній позиції ЄС.

«Правова реформа все ще є необхідною в інтересах всіх українців. Ми закликаємо Президента, уряд та Верховну раду працювати разом для досягнення широкого та стійкого рішення. ЄС готовий допомогти українським партнерам у цій справі», - додав речник ЄС.

Як вже повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» та депутатської групи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції».

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Президент України вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.