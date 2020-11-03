Конституційна криза: Євросоюз сподівається, що Рада знайде «розумне рішення»

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Європейський Союз вітає рішення Президента України Володимира Зеленського щодо реформування українського судочинства та готовий підтримати його.

Про це йдеться в офіційному Твіттері посла ЄС, передає Укрінформ.

«Ми взяли до відома заклик президента Зеленського ініціювати масштабну реформу судової системи в Україні. Ми як ЄС готові співпрацювати і допомогти у реформуванні судочинства в Україні», - зазначив він.

Він додав, що Євросоюз був дуже занепокоєний останніми резонансними рішеннями Конституційного Суду України, адже вони «ставлять під питання боротьбу України проти корупції та зобов’язання, які вона взяла в рамках міжнародних відносин з Європейським Союзом».

Втім, посол схвалив терміновість, з якою президент Зеленський та українська влада почали реагувати на рішення Конституційного Суду та наголосив на важливості того, щоб парламент почав діяти швидко задля отримання «розумного рішення» щодо цієї ситуації.

Як відомо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.