Рада може взятися за законопроєкти щодо КСУ у п’ятницю - депутат

Верховна Рада ймовірно зможе ухвалити перше рішення щодо врегулювання ситуації, пов’язаної із Конституційним Судом, у п’ятницю, 6 листопада.

Таку думку у коментарі Укрінформу висловив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція партії «Голос»).

«Сьогодні на засіданні комітет не планує розглядати цих законопроєктів. Вони мають отримати висновок Головного експертного управління. Теоретично за процедурою ad hoc (Ad hoc, ад гок (укр. - для цього) — латинський вислів, що означає спрямованість на розв'язання конкретної проблеми, а не на широке застосування чи впровадження - ред.) можна і цього тижня зробити. Але сім днів дається на внесення альтернативних законопроєктів. Ще немає висновку головного експертного управління, тобто, я розумію, що скоріше за все сьогодні Разумков доручить їх оцінити. І в принципі, найбільш ймовірний шанс – це розгляд в четвер (на засіданні Антикорупційного комітету - ред.), а в п’ятницю можна буде вже якесь перше рішення приймати в залі. Це такий дуже сильно стислий таймлайн», - зазначив Юрчишин.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.