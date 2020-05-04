"Земельний" закон оскаржують у Конституційному суді

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це інформує пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 4 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року № 552-IX та окремих положень Земельного кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції України.

Уточнюється, що з текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному сайті КСУ в рубриці "На розгляді суду".