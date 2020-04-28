"Батьківщина" оскаржить закон про ринок землі в КСУ

Політична партія «Батьківщина» має намір найближчим часом оскаржити в Конституційному суді Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це голова політсили Юлія Тимошенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Дива не сталося – Президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі… Боротьба продовжується. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді», – зазначила Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10).

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Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Далі аналогічні документи почали вносити до парламенту й інші народні депутати, зокрема десять – члени фракції «Батьківщина». Всього в парламенті було зареєстровано 13 проєктів постанов про скасування закону.

Відповідно до Регламенту, без їх розгляду Голова ВР не може підписати закон і передати його на підпис Президентові.

14 квітня під час позачергового засідання ВР відхилила усі 13 проєктів постанов, що блокували підписання закону. Того ж дня спікер підписав його і передав на підпис Президенту.

Глава держави підписав закон про ринок землі 28 квітня.