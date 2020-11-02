Зеленський вважає, що КСУ не скасує закон про мову та земельну реформу

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Конституційний Суд не визнає неконституційними закони «Про забезпечення функціонування української мови як державної», щодо земельної реформи, а також «Про Вищий антикорупційний суд» .

Про це він сказав у понеділок увечері в ефірі теленакалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це як дамоклів меч буде висіти над ними. І вони не скасують ні земельну реформу, ні закон про українську мову, ні закон про ВАКС. Я так вважаю», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, це не стало несподіванкою. «Це небезпека для держави, я розумів, що вони це зроблять. Це перший крок був - те, що вони винесли таке рішення. Вони випробовують державу, випробовують Президента на те, яка буде реакція», - припустив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний Суд планує розглянути 3 листопада в закритому режимі справу щодо конституційності закону про мову.

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.