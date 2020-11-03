ОТГ зможуть здавати в оренду землі, які отримають від держави – Лещенко

Об’єднані територіальні громади не зможуть продавати понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення, які отримають у користування після завершення місцевих виборів, а лише здавати в оренду на прозорих аукціонах.

Про це розповів голова Держгеокадастру Роман Лещенко у інтерв’ю Укрінформу.

«Вони ( ОТГ — ред.) стануть повними розпорядниками більш ніж 2 млн га. Зможуть користуватися самі й здавати в оренду через прозорий аукціон, але в законі №552-Х (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення – ред.) ми чітко прописали, що землі державної та комунальної власності не є об’єктом купівлі-продажу. Другий варіант – поки діє законодавство щодо безоплатної приватизації згідно з Земельним кодексом, громади зможуть передавати ділянки громадянам України, в тому числі пільговим категоріям (учасникам бойових дій). Кожна громада буде таким своєрідним «Держгеокадастром» в частині розпорядження землями, зареєстрованими як комунальна власність», - заявив Лещенко.

За його словами, через побоювання корупційних ризиків на місцях, наразі у парламенті триває дискусія щодо реформування інституту безоплатної приватизації, у тому числі шляхом монетизації цієї пільги (в перш чергу ветеранам АТО/ООС).

«Але основний елемент наповнення бюджету громад, які знаходяться компактно в сільській місцевості – передача в оренду земельних ділянок через аукціони. Земельний податок на 100% іде до місцевого бюджету. Якщо ж громади все роздадуть, резерву для акумулювання коштів на розвиток ОТГ не залишиться», - сказав керівник Держгеокадастру.