Лещенко: Держава має тримати в резерві сільгоспземлі і здавати їх в оренду

Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко вважає, що держава має тримати в резерві сільськогосподарські землі і здавати в оренду, інакше не зможе реалізувати державну політику в багатьох сферах.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу.

Зокрема, у відповідь на запитання, чи скасує Верховна Рада систему безоплатної приватизації сільськогосподарських земель, Лещенко зауважив, що прогнози робити дуже важко, адже «часто політичне домінує над раціональним».

«Як на мене – рахунок на табло, безоплатна приватизація вже показала себе за 20 років. Якщо концепція, національна ідеологія у нас така, щоб усю державну землю роздати в приватні руки, то приватизацію треба продовжувати, і те, що ще лишилося в Держгеокадастрі – 750 000 га – теж роздати по 2 га (мова про приватизацію земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в межах норм, передбачених статтею 121 Земельного кодексу України – та проєкту закону про приватизацію державних сільгосппідприємств (пройшов перше читання) — ред.)”, - зазначив він.

Водночас голова Держгеокадастру вважає, що “все роздати по 2 га, і землю в комунальній власності теж – великого розуму для цього не треба. Але в усьому світі (в США теж) – наразі тенденція до викупу приватних земель, держави намагаються зібрати землі й здавати їх в оренду через аукціони. Це нормальна цивілізована світова практика, необхідна з точки зору продовольчої безпеки, наукової діяльності. Глобальні зміни клімату, проблема народонаселення, забезпечення водними ресурсами говорять про те, що країна, яка має у володінні землю, може забезпечити свою національну безпеку, а якщо ні – опиняється поза глобальними процесами і не здатна захистити інтереси великих груп населення”.

«На моє переконання, держава має тримати в резерві сільськогосподарські землі і здавати в оренду, інакше не зможе реалізувати державну політику в багатьох сферах. Та й лишилося всього 750 тисяч – порівняно з 10 млн га, це ж ніщо», - наголосив Лещенко.

Він додав, що резерв треба лишити хоча б для інвестиційних проєктів, наукової діяльності. «Не кажу, що науці потрібно 300 тис. га, але на випадок непередбачуваних обставин – певний масив треба мати. І на ці 750 тис. га держава може забрати функцію управління у відомств», - зазначив Лещенко.

Водночас голова Держгеокадастру висловив думку, що міністерства і відомства, зокрема Міноборони чи Пенітенціарна служба, не можуть бути ефективними розпорядниками земель. «Там постійні кримінальні провадження, незаконний обробіток, перестрілки, фіктивні договори спільної діяльності, несплата податків…», - сказав він.

«Нехай землі залишаються у держави й використовуються через прозорі аукціони. А, наприклад, території ДП "Асканія-Нова", необхідні для наукових досліджень, залишаються для цих цілей. Надходження з цього ресурсу можна акумулювати у централізованих державних фондах або на рівні місцевих бюджетів, це питання дискусій у парламенті (процедури електронних аукціонів передбачені й розписані у законопроєкті №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони)», - наголосив Лещенко.

При цьому голова Держгеокадастру зазначив, що відомчі землі – це ще й дуже якісні масиви.

«У академії наук завжди були одні з найкращих земель з точки зору бонітету. І якщо хтось вважає, що на аукціонах така земля буде нецікава, то дуже помиляється. Орендна плата буде дуже конкурентна і, повірте, більша, ніж 12% від нормативно-грошової оцінки (верхня межа орендної плати за землі державної та комунальної власності, які віддаються в оренду без торгів згідно зі статтею 288 Податкового кодексу України – ред.). Якби хоча б дали можливість провести такі аукціони, ви б побачили, як затребувані такі земельні ресурси. Головне, держава отримує орендну плату і може направляти кошти, скажімо, на компенсацію ветеранам за ті земельні ділянки, які їм не дістались, і земля постійно приносить прибуток», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня Президент підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. Це понад 2 млн га земель, які будуть передані ОТГ.