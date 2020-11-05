Всеукраїнська аграрна рада: проєкт рішення КСУ щодо землі загрожує знищенню агросектору

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) вважає, що раніше оприлюднений у ЗМІ проєкт рішення Конституційного Суду щодо земельних питань може призвести до знищення українського аграрного сектору та економіки держави.

Відповідна заява опублікована на сайті ВАР.

«Всеукраїнська аграрна рада вважає проєкт рішення Конституційного Суду щодо роз'яснення положень статей 13 та 14 Конституції України, які стосуються землі, таким, що веде до знищення українського аграрного сектору та економіки країни. Більше того – курс, взятий Конституційним Судом, підриває основи державності, веде до розколу суспільства, панування корупції та відкидає Україну у минуле», - ідеться у заяві.

Аграрії підкреслили, що у всьому світі основою сільського господарства є середні підприємства, їх роль продовжує зростати, на них базується конкурентоздатність аграрного сектору провідних економік світу.

«В Україні ж Конституційний Суд хоче розвернути цей процес назад – знищити середніх аграріїв та промислове сільське господарство, заборонивши середнім аграрним підприємствам купувати та володіти с/г землею. Це поверне село навіть не в часи СРСР, а в XIX століття. В часи, коли всі, крім нечисленної еліти, жили у злиднях», - переконані у ВАР.

Зазначається, що таке рішення руйнує агропідприємства, які українські аграрії створювали останні 30 років і які зробили аграрний сектор «локомотивом» розвитку української економіки, що приносить 40% валютного виторгу.

Крім того, у ВАР вважають, що проєкт рішення КСУ ставить під сумнів законність паювання землі, виділення земель під особисте селянське господарство, блокує приватизацію земель, які знаходяться в користуванні держпідприємств.

«Всеукраїнська аграрна рада закликає суддів Конституційного Суду отямитись та не йти на поводу політичних інтересів осіб, які лобіювали ухвалення цього рішення. Адже скільки б його автори не намагалися прикрити свої діяння шляхетними словами, правда випливе, а селяни та аграрії ніколи не пробачать їм розвалу аграрної економіки та життя села», - додали у ВАР.

Як повідомлялося, раніше видання ZN.UA оприлюднило звернення судді-доповідача КС Сергія Саса у справі тлумачення земельних норм Конституції. У зверненні до ЗМІ суддя Сас показав проєкт рішення, взятий судом за основу.

Зокрема, у проєкті рішення суду йдеться про те, що закріплені у статтях 13 та 14 Конституції положення виражають суверенну волю українського народу на створення України як суверенної держави, у якій земля була визнана об’єктом права власності й основним національним багатством українського народу.

Судді вважають, що за змістом статей суб’єктом права власності на землю є виключно громадяни України. Тобто, іноземці та особи без громадянства не можуть бути суб’єктами права власності на українську землю. Те саме стосується й іноземних юросіб, а також юридичних осіб України, заснованих іноземцями, іншими державами. Згідно з проєктом рішення, міжнародні організації також не можуть бути суб’єктами права власності на українську землю.

У проєкті рішення також ідеться, що «суб’єкт права власності на землю український народ здійснює розпорядження землею безпосередньо через всеукраїнський референдум відповідно до статті 73 Конституції України щодо зміни території України. Інших випадків безпосереднього здійснення українським народом права власності на землю через всеукраїнський референдум у Конституції України не закріплено».

Водночас питання, що охоплюються положеннями статей 13 і 14, можуть бути вирішенні лише шляхом внесення змін до вказаних положень Конституції.

У проєкті рішення йдеться, що держава і територіальні громади не можуть виступати суб’єктами права власності на «земну поверхню суші з верхнім родючим шаром ґрунту», а зобов’язані лише здійснювати права власника на землю від імені громадян, регулювати перехід права власності з додержанням принципу поєднання власника землі і сільськогосподарського товаровиробника в одній особі, а також забезпечувати охорону землі як об’єкта права власності і основного національного багатства українського народу в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.

Водночас поінформований співрозмовник повідомив Укрінформу, що кінцеве рішення КСУ із тлумаченням земельних статей Основного закону може суттєво відрізнятися від проєкту, ухваленого судом.