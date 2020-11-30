Запит Зеленського щодо КСУ: Венеційська комісія оприлюднить два висновки наступного тижня

Венеційська комісія оприлюднить два термінові висновки за запитом Президента України Володимира Зеленського щодо реформи Конституційного Суду та боротьби з корупцією наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба комісії, передає Укрінформ.

"Відповідно до запиту Президента України від 25 листопада 2020 року про терміновий висновок щодо ситуації, яка виникла внаслідок ухвалення постанови Конституційного Суду №13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, Венеціанська комісія підготує два висновки, один із яких стосується антикорупційних механізмів, а другий - реформи Конституційного Суду. Після віртуальних зустрічей із представниками влади та зацікавленими сторонами обидва висновки будуть оприлюднені на тижні (що розпочнеться - ред.) 7 грудня і представлені на 125-му пленарному засіданні (11-12 грудня 2020 року) для затвердження", - йдеться у повідомленні.

Розгляд цього питання передбачено порядком денним пленарної сесії на 11 грудня.

Очікується, що розгляд українського питання відбудеться з 11:30 до 12:00 за місцевим часом.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування., що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12-ти мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.