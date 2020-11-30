Брехня у деклараціях: у Раді зареєстрували узгоджений законопроєкт

Робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи зареєструвала законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації суб’єктом декларування.

Як передає Укрінформ, про це заступниця керівника робочої групи, заступниця голови Комітету,Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") повідомила у Фейсбуці.

Згідно з інформацією на офіційному вебпорталі Верховної Ради, законопроєкт зареєстровано у парламенті 30 листопада за № 4141.

"Законопроєктом передбачається запровадження кримінальної відповідальності окремо за умисне неподання декларації та за декларування недостовірної інформації із відповідною диференціацією міри покарання в залежності від розміру різниці між достовірними та недостовірними відомостями, які підлягають декларуванню. Суворість покарання буде залежати від того, чи перевищує така різниця 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, при цьому кримінальна відповідальність починається у разі, якщо така різниця перевищує 500 прожиткових мінімумів", - розповіла Совгиря.

Відповідно, за її словами, "підвищується також межа різниці між достовірними та недостовірними відомостями, за якої наступає адміністративна відповідальність - до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб".

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Згідно з законопроєктом, за вчинення кримінальних правопорушень у вигляді умисного неподання декларації і декларування недостовірної інформації пропонується передбачити міру покарання у вигляді накладення штрафу або громадські роботи, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. "Тобто виключається можливість позбавлення волі" - уточнила парламентарка.

При цьому Совгиря зауважила, що розгляд цих справ залишається в предметній підсудності Вищого антикорупційного суду.

Окрім цього, проєктом також пропонується розширити коло посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. До такого переліку, зокрема, будуть включені посади першого заступника та заступника директора НАБУ, голови НАЗК і його заступників, керівника Офісу Президента України, його першого заступника та заступника.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні на погоджувальній раді висловив сподівання, що у разі досягнення консенсусу вже цього тижня парламентарії "за ковідною процедурою" зможуть розглянути законопроєкт щодо відновлення відповідальності за неправдиві відомості в деклараціях та швидко вийти на результат".