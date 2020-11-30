Брехня в деклараціях: Рада може проголосувати законопроєкт «за ковідною процедурою»

Народні депутати створять законопроєкт щодо відновлення покарання за недостовірне декларування на базі відповідних проєктів законів робочої групи ВР та президентського законопроєкту.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

Спікер нагадав, що днями відбулося декілька зустрічей представників робочої групи, керівництва ВР, представників Офісу Президента та Прем'єр-міністра. На них, зокрема, обговорювалося, як знайти рішення, яке б враховувало всі позитивні моменти, які є у законопроєктах Президента і робочої групи щодо відновлення покарання за недостовірне декларування.

"Була досягнута домовленість, що сьогодні законопроєкт робочої групи також вже відкритий для підписання. Я сподіваюся, що Денис Анатолійович (Монастирський, голова робочої групи з врегулювання конституційної кризи - ред.) включив можливість вже підписувати народним депутатам України цей законопроєкт... А далі на базі цих двох законопроєктів ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, враховуючи всі позитивні аспекти, які відображені як в одному законопроєкті, президентському, так і в законопроєкті, який був напрацьований робочою групою в парламенті за останні два тижні", - сказав Разумков.

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Голова ВР висловив сподівання, що у разі досягнення консенсусу вже цього тижня парламентарії "за ковідною процедурою" зможуть "розглянути це питання в стінах Верховної Ради та швидко вийти на результат".

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

27 листопада голова робочої групи Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що члени групи вирішили передбачити кримінальну відповідальність за неподання декларації чи недостовірне декларування, при цьому підвищивши поріг, з якої вона стартує.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12-ти мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4434 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".