На Банковій не збираються «спускати на гальмах» історію з КСУ

Влада не має наміру спускати на гальмах історію з Конституційним Судом України, але для виходу із спричиненої його рішенням щодо е-декларування конституційної кризи необхідно вирішити всі процедурні питання.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «Бабель».

«Ми точно не будемо спускати на гальмах (історію з КСУ. - ред.), але є процедурні питання. Є досить жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливість цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству», - сказав Подоляк.

Коментуючи припущення журналістів, що у парламенті може не вистачити голосів для ухвалення запропонованих Президентом рішень по виходу з конституційної кризи, радник голови ОП запропонував: «Давайте подивимося».

«Я згоден, що ми говоримо про якусь політико-правову систему рішень, а не про суто правову, але, на жаль, Конституційний суд не залишив нам можливості рухатися виключно за процедурами», - вважає Подоляк.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

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Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.