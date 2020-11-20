Посли країн G7 застерегли Україну від подальшого відкочування антикорупційних реформ

Посли країн «Великої сімки» під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність дій щодо подолання конституційної кризи і уникнення подальшого відкочування українських антикорупційних реформ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві дипломатів, оприлюдненій у Твіттері американським головуванням у групі послів G7.

«Вчора посли країн G7 зустрілися з Президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ», - зазначили дипломати.

Посли країн G7 додали, що обидві сторони зійшлись на необхідності забезпечити чесний та прозорий відбір суддів КСУ.

«Це історична можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу», - вважають дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив послам країн «Великої сімки» та Європейського Союзу шляхи виходу з конституційної кризи в Україні та заявив, що до кінця року має бути відновлена кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернені контрольні функції НАЗК і вирішене питання Конституційного Суду.

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні ухвалене рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроєкт поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Фото: Офіс Президента