Судова реформа: міжнародні партнери готові допомогти Раді з підготовкою законопроєкту

Міжнародні партнери України готові допомогти Верховній Раді з підготовкою законопроєкту щодо судової реформи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція партії «Слуга народу») у рамках третього дня форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» 19 листопада.

«Я вже отримав підтримку від міжнародних проєктів і партнерів у тому, що вони готові допомогти в підготовці цього законопроєкту. Ми, безумовно, будемо співпрацювати, і ця підтримка є для нас дуже важливою», – зазначив Костін.

Він підкреслив, що «є пропозиції, які полягають у тому, щоб ще більш широко запрошувати міжнародних експертів для формування органів суддівського врядування». Разом з тим, за словами політика, певні парламентські фракції «принципово виступають проти будь-якого елемента в судовій владі».

Тому, на переконання Костіна, завдання Верховної Ради нині полягає у пошуку компромісу, «який не перейде ті принципові лінії, які окреслив Президент у законопроєкті №3711 і все-таки досягти своєї мети». Відтак, цей документ було направлено до Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія).

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії запит щодо отримання думки про відповідність європейським стандартам і цінностям проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (№ 3711).

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Конституційний суд рішенням від 11 березня 2020 року визнав ряд положень закону «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» такими, що не відповідають Конституції, та рекомендував Верховній Раді невідкладно привести закон у відповідність до цього рішення.

19 червня 2020 року Президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт №3711.

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Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Верховний Суд України, комітет з питань правової політики Верховної Ради загалом підтримали цей законопроєкт.

5 листопада ВР передала цей документ на доопрацювання до Комітету з питань правової політики, який є головним при його підготовці.