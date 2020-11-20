Криза КСУ: робоча група Ради заслухала силовиків та суддів

На засіданні робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду відбулося експертне обговорення за участю представників правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це журналістам розповів член робочої групи, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин за результатами засідання.

“Сьогодні відбулося суто експертне обговорення. У засіданні брали участь представники НАЗК, Нацполіції, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора та Верховного Суду”, - зазначив Юрчишин.

Депутат додав, що наразі триває робочий процес, тому на засіданні обговорили окремі деталі й визначилися з тим, що їх будуть опрацьовувати на наступному засіданні — у понеділок о 14:00.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що планує підписати розпорядження щодо створення при Комітеті з питань антикорупційної політики робочої групи щодо напрацювання законопроєктів із вирішення конституційної кризи. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ була утворена 17 листопада. Головою призначено народного депутата від "Слуги народу", керівника Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а заступником – представницю Верховної Ради у Конституційному Суді Ольгу Совгирю ("Слуга народу"). До складу групи увійшли представники різних фракцій: від "Слуги народу" - голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін, голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, лідер фракції Давид Арахамія. А також Микола Бабенко (депутатська група "Довіра"); Тарас Батенко (депутатська група "Партія "За майбутнє"); Сергій Власенко (фракція "Батьківщина"); Руслан Князевич ("Європейська Солідарність"); Антоніна Славицька ("Опозиційна платформа - За життя"); Ярослав Юрчишин ("Голос").

Члени робочої групи мають до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для розв'язання конституційної кризи.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.