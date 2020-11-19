КСУ відновить розгляд справ, коли судді повернуться з лікарняних

Велика палата Конституційного суду відновить роботу після одужання суддів.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

“Робота Конституційного Суду України не заблокована.

Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18 суддів наразі у КС працюють 15, а для кворуму необхідна присутність щонайменше 12 суддів на засіданні. Через хворобу декількох суддів не вдається організувати розгляд справ.

“У зв’язку з тим, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів та з метою недопущення розповсюдження захворюваності, більшість суддів Конституційного суду перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення”, - інформують у суді.

У КС зазначають, що судді на самоізоляції продовжують опрацьовувати матеріали справ.

У суді також запевняють, що немає письмових чи усних повідомлень від суддів про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада у КСУ повідомили, що декілька суддів захворіли на COVID-19.

10 листопада КС вчергове відклав розгляд справ через відсутність кворуму. За інформацією агентства, суддя Сергій Головатий взяв відпустку, інші троє суддів - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовилися брати участь у роботі суду, щоб заблокувати роботу суду з метою нерозгляду “земельної справи”.

Також представник Президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що декілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ та контрольних повноважень НАЗК.

27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроект поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.