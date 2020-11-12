Кілька суддів КСУ заразилися коронавірусом

У кількох суддів Конституційного суду виявили коронавірус.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Мар'яна Гайовська.

"Станом на сьогодні зафіксовані окремі попередні діагностування захворювання на COVID у декількох суддів", - сказала вона.

З метою попередження розповсюдження захворювання судді працюють дистанційно і проходять обстеження щодо уточнення діагнозу.

"У суді не відбувалися засідання, в яких брали б участь судді з вказаним діагнозом чи його ознаками", - запевнила Гайовська.

Станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.