Для законопроєктів щодо КСУ можуть зібрати позачергову Раду

У народних депутатів є потенціал на проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду законопроєктів щодо розв'язання конституційної кризи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні погоджувальної ради 16 листопада.

"Щодо законопроєктів по Конституційному Суду і так далі. Дійсно, якщо ми завтра не встигаємо до якихось із них дійти, то формат робочої групи теж можливий. Але треба зрозуміти, що час спливає, а вирішувати питання повернення е-декларування теж треба. Можливо, при підготовці й активній роботі цієї робочої групи в нас є потенціал на позачергове засідання, ініційоване, наприклад, Президентом – ми до нього звернемося, як ми навесні це робили, щодо розгляду саме цих законопроєктів", - зазначив Корнієнко.

Політик вважає, що таке позачергове засідання може бути присвячене тільки розгляду законопроєктів щодо конституційної кризи, і його можна провести швидко.

Читайте також: Комітет пропонує Раді розглянути законопроєкт про збільшення кворуму КСУ

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк також не виключає, що парламент може скликати позачергове засідання або сесію задля розгляду законопроектів щодо розв'язання конструкційної кризи.

"Ми будемо створювати робочу групу на базі антикорупційного комітету, і я би дуже хотіла, щоби ми якнайшвидше, можливо, навіть у режимі позачергового засідання, позачергової сесії провели ці питання", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що планує підписати розпорядження щодо створення при комітеті з питань антикорупційної політики робочої групи щодо напрацювання законопроєктів з вирішення конституційної кризи. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Читайте також: Комітет Ради схвалив новий конкурс на вакантну посаду судді КСУ

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Читайте також: Судді КСУ у відставці просять Зеленського відкликати свій законопроєкт

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.