Комітет Ради відклав розгляд законопроєктів щодо КСУ до висновку Венеційської комісії

Комітет Верховної Ради з питань правової політики переніс розгляд законопроектів стосовно внесення змін до закону "Про Конституційний суд України" до отримання висновку Венеційської комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у своєму Telegram-каналі представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Комітет з питань правової політики одностайно проголосував за перенесення розгляду всіх законопроектів, що стосуються організації діяльності Конституційного Суду України, на своє найближче засідання після отримання висновку Венеційської комісії щодо конституційної кризи (після 12 грудня)", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, правовий комітет парламенту під час засідання у середу планував розглянути законопроєкт № 4311, який пропонує підвищення кворуму КС до 17 суддів, законопроєкт № 4319, який збільшує з 10 до 12 кількість голосів суддів КС для ухвалення рішення, а також законопроєкт № 4339. Документ передбачає, що перед призначенням судді КСУ Громадська рада міжнародних експертів має дати висновок щодо доброчесності всіх кандидатів. І цей висновок розглядається тим органом, який призначає суддів наряду із іншими документами та рекомендаціями щодо кандидатів.

У Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) планують у грудні 2020 року оприлюднити думку про конституційну ситуацію в Україні на терміновий запит Президента Володимира Зеленського.

Глава держави, зокрема, просить Комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КС за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними положення законодавства, згідно з якими осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, можна було притягнути до відповідальності.