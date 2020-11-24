Конституційна криза: робоча група сформувала варіанти перевірки декларацій суддів

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ сформувала модельні варіанти контрольного механізму щодо моніторингу способу життя та перевірки декларацій суддів.

Як передає Укрінформ, про це за результатами четвертого засідання поінформувала заступниця голови робочої групи, представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у Фейсбуці.

"Було продовжено обговорення моделей нормативного закріплення заходів юридичної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. У рамках вказаного напряму членами Групи було досягнуто згоди щодо правової природи санкцій за порушення антикорупційного законодавства. Порядок денний засідання робочої групи також передбачав визначення та напрацювання опцій моніторингу способу життя та перевірки декларацій суддів. У ході дискусії були сформовані модельні варіанти побудови режиму функціонування відповідного контрольного механізму. Наголошено на необхідності запобігання появі законодавчих прогалин у регулюванні фінансового контролю та моніторингу способу життя суддів", - розповіла Совгиря.

За словами депутатки, основним питанням наступного чергового засідання групи постануть окремі аспекти відновлення дії інструментів запобігання корупції у судовому секторі.

"Було прийнято рішення запросити представників органів судової влади, зокрема, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Верховного Суду та Державної судової адміністрації України з метою висловлення позицій", - написала Ольга Совгиря.

Наступне засідання Робочої групи заплановано на 25 листопада о 14.00.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

Члени робочої групи мають до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроєкти для врегулювання конституційної кризи.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», у якому пропонується збільшити з 10 до 12-ти мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою КСУ. Крім того, автори також пропонують передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом.